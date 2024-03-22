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Marmara Denizi'nde petrol aranacak! 3 nokta belirlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz ve Gabar'dan gelen güzel haberlere bir yenisi daha eklenebilir. TPAO, Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale paftalarında petrol aramak üzere ruhsat aldı.

Ülkemizin dört bir yanında petrol ve doğalgaz bulma-çıkarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

3 BÖLGEDE PETROL ARANACAK

Gelişmeler heyecanla takip edilirken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz ve Gabar'daki güzel haberlerin ardından bir hamle daha yapıyor. Hürriyet'in haberine göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat alındı.

Böylelikle 8 yıl boyunca 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılabilecek. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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