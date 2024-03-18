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Haberler > Ekonomi > Günlük tam 100 bin varil! Petrol ihracatında 'gönüllü kesinti' yolda

Günlük tam 100 bin varil! Petrol ihracatında 'gönüllü kesinti' yolda

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Günlük tam 100 bin varil! Petrol ihracatında &#039;gönüllü kesinti&#039; yolda

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kotasında yaptığı aşımları telafi etmek için gelecek aylarda günlük yaklaşık 100 bin varil 'gönüllü kesinti'ye gideceğini duyurdu.

Irak üretim kotasını aştı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre günlük 203 bin varil artarak yaklaşık 26 milyon 570 bin varile yükseldi.

İHRACATTA 'GÖNÜLLÜ KESİNTİ' GELİYOR

Kota aşımı sonrası Irak Petrol Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama geldi. Açıklamaya göre Irak, gelecek aylarda petrol ihracatında günlük yaklaşık 100 bin varil gönüllü kesintiye gidecek ve ülkenin günlük petrol ihracatı gelecek aylarda 3 milyon 300 bin varil seviyesine düşürülecek.

OPEC'İN İKİNCİ BÜYÜK ÜRETİCİSİ

Günlük petrol ihracatı ocak ayında ortalama 3 milyon 434 bin varil, şubat ayında 3 milyon 339 bin varil seviyesinde seyreden Irak, OPEC'in ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor.

OPEC geçen yıl kasımda yaptığı açıklamada, bazı üye ülkelerin gönüllü ek üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.

Buna göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil, Irak günlük 223 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri günlük 163 bin varil, Kuveyt günlük 135 bin varil, Kazakistan günlük 82 bin varil, Cezayir günlük 51 bin varil, Umman günlük 42 bin varillik üretim kesintisine gideceği ve gönüllü kesintilerin, piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli olarak azaltılacağı kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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