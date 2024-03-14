Petrol 4 ayın zirvesinde! İşte fiyatları yükselten 3 sebep…

Petrol fiyatlarında son dakika! Brent petrolün varil fiyatı 85 doları geçti. Bu seviyeler en son kasım ayının ilk haftasında görülmüştü. Yükseliş, bu gece akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Petrol neden yükseliyor? OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesi; ABD’de ham petrol stoklarının gerilemesi; Rusya-Ukrayna çatışmalarında petrol rafinerilerinin hedef alınması ve Rusya’nın batıya yönelik gerilimi artıran açıklamaları petrol fiyatlarını yukarı tetikliyor. Fiyatlarda ikinci çeyrekte 88 doların test edilebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda arz-talep gelişmelerinde yaşanan değişimler ve jeopolitik risk unsurlarında artış eğilimi, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 85,35 doları görerek son dört ayın zirvesine çıktı. Bu seviyeler en son 7 Kasım 2023 tarihinde görülmüştü. Bu süreçte brent petrol fiyatı aralık ayında en düşü 72,30 dolara kadar gerilemişti. Son bir aylık süreçte ise 80,00-84,00 dolar bandında dalgalanmalar yaşanıyordu.

ABD’DE STOKLAR GERİLİYOR

Talep tarafında yaşananlara bakıldığında, ABD’de bu hafta açıklanan ham petrol stoklarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçen hafta stoklarda 1,36 milyon varil artış bekleniyordu. Ancak 1,53 milyon varil gerileme yaşandı. ABD’de petrol stoklarında yedi hafta aranın ardından gerçekleşen bu gerileme, fiyatlar üzerinde yukarı ivmelenmeye sebep oluyor.

OPEC+ TARAFINDAKİ KESİNTİLER

ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından yapılan açıklamada, OPEC+ cephesinde üretim kesintilerinin devam etmesi de fiyatları yükseltiyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde arz tarafında günlük 900 bin varil gerileme bekleniyor. Bu gelişme sebebiyle ABD Enerji Bilgi İdaresi; 2024'ün ikinci çeyreğinde fiyatların 88 dolara çıkabileceğini öngörüyor. OPEC+ dışı ülkelerin üretiminde ise bir miktar artış bekleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİYOR

Rusya-Ukrayna cephesinde yaşanan çatışmalar da gerilimi artırdı. Ukrayna’ya ait bir İHA’nın, Rusya’da bir rafineriye saldırı düzenlemesi petrol fiyatlarını yükseltti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya’nın batıya yönelik “gerekirse nükleer silah kullanırız” yönündeki çıkışı da jeopolitik gerilimleri tırmandırarak petrol fiyatlarını yukarı sürüklüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ARTIYOR

Brent petrolde yaşanan yükseliş, içeride akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu geceden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam bekleniyor. Zamsız son tarifeye göre İstanbul'da motorinin litresi 40,76 TL, benzinin ise 40,53 TL’den satılıyor.