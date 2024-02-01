TPAO iki il için harekete geçti! Kamulaştırılacak

Enerji alanında Gabar başta olmak üzere yurdun dört bir yanında attığı adımlarla adından söz ettiren Türkiye, 'enerjide bağımsızlık' hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE İKİ SAHA KAMUSALLAŞTIRILMIŞTI

22 Ocak tarihinde TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki iki sahası için kamulaştırma kararı alınmıştı. Kararda, "Diyarbakır Sur İlçesindeki bir saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir sahada, kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parseller kamulaştırılacak" ifadesi kullanılmıştı.