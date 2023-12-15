TPAO'dan yeni sondaj hamlesi! 3 bin 130 metreye inilecek

15 Aralık 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:47

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Cudi-Gabar Dağı bölgesindeki yeni saha arama çalışmaları kapsamında, farklı bir lokasyonda bulunan yeni bir yapıyı test etmek amacıyla Kapanlı-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı.

3130 METRE DERİNLİĞE İNİLECEK

TPAO’nun “X” hesabından yapılan duyuruda, Şırnak’taki hidrokarbon kaynaklarının artırılması için yoğun bir çaba gösterildiği belirtildi. Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına başlandığı ve sondajın 3 bin 130 metre derinliğe ineceği bilgisi paylaşıldı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz.

Hedefimiz 3 bin 130 metre.

Şırnak’taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz”

30 BİN VARİL PETROL ÜRETİLİYOR

TPAO, Gabar Dağı bölgesinde günlük 30 bin varil petrol ürettiğini de açıkladı. Şirket, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında toplam 23 kuyu açtığını ve 2023 yılı sonunda günlük 35 bin varil, 2024 yılı sonunda ise 100 bin varil petrol üretmeyi hedeflediğini duyurdu.