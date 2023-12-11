Gabar petrolü rekor kırdı! Günlük üretim 30 bin varile ulaştı

11 Aralık 2023 15:41 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:59

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye enerji alanında yaptığı çalışmalar ile adından sık sık söz ettirirken Şırnak'taki Gabar Dağı'ndaki petrole yönelik çalışmalar sürüyor. Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuş ve bunun karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

GÜNLÜK ÜRETİM 30 BİN VARİLE ULAŞTI

Bunun ardındna bölgede kuyu açma çalışmaları sürerken her geçen gün çıkarılan petrol miktarı daha da arıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi.

HEDEF 100 BİN VARİL

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol" ifadesi yer aldı. Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.