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Bursa'da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar
Bursa, Sma Hastası, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da hırsızlar SMA hastası olan 26 aylık Ravza Akkum bebeğin tedavisi için toplanan yardım paralarını çaldı. Minibüsçülerin araçlarına koyduğu yardım kumbaralarını çalan hırsızların görüntüleri kameralara yansıdı.

Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 10 farklı minibüse kumbara koyuldu. Hırsızlar, 26 aylık Ravza bebek için toplanan yardım paralarını çalarak ortadan kayboldu.

Baba Abdulkadir Akkum, çalınanın sadece para olmadığını aynı zamanda SMA hastası Ravza'nın geleceği ve umudunun da çalındığını belirtti. Baba Akkum, "Şimdiye kadar her şeyin hırsızlığını gördüm ama insan hayatının hırsızlığını görmedim" dedi.

 

Bursa'da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar - 1. Resim

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüs şoförleri SMA tip hastası olan 26 aylık Ravza Akkum için araçlarına koydukları kumbaralar ile bir nebzede olsa ona destekte bulunuyordu. Kimliği belirsiz şüpheli durakta park halindeki minibüslerin camını kırarak SMA hastası Ravza'ya yardım toplanan kumbaraları teker teker çaldı. Kısa sürede çaldığı kumbaralar ile sırra kadem basan şüphelinin görüntüleri, izleyenlerin vicdanını sızlattı.

Acılı baba Abdulkadir Akkum yaptığı açıklamada, "Kızım SMA Tip 1 hastası. Hastalığın tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattık. Türkiye'nin her yerinde yardım kampanyası yürütüyoruz. Bursa'da minibüsçüler kızım için minibüslerine kumbaralar yerleştirdi. imliği belirsiz kişi tarafından kumbaralar çalındı. Bu kişilerin bulunup gereken cezayı almasını istiyorum. Şimdiye kadar her şeyin hırsızlığını gördüm ama insan hayatının hırsızlığını görmedim" şeklinde konuştu.

Bursa'da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar - 2. Resim

10'DAN FAZLA KUMBARA ÇALINDI

"SMA hastası bebeğe yardım edebilmek için kumbara monte etmiştik" diyen minibüs şoförü Recep Fidan, "Akşam paydos ettiğimizde minibüsü bıraktım. Kendini bilmez kişiler arka camları kırıyor. Bir şekilde minibüse giriyor. Bizde durakça toplandık ve SMA hastası bir çocuğa yardım edebilmek için minibüslere kumbara yerleştirdik. Yeri geliyor 1 TL ile yeri geliyor 5 TL ile yolcuların para üstlerini almayarak kumbaraya atıyor. Kumbaraları da kimliği belirsiz bir kişi gelerek çalıyor. Yaklaşık 10'dan fazla kumbara çaldı. Diğer mahallelerde de minibüslere girmiş. Vicdansız hırsız. Gerçekten üzülüyor insan. Topladığımız paraları çalmış" ifadelerini kullandı.

Bursa'da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar - 3. Resim

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kimliği belirsiz hırsızın minibüsün arka camından içeriye girdiği ve kumbaraları alarak sırra kadem bastığı görüldü.

Bursa'da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar - 4. Resim

Ravza bebek nefes borusu açık ve 7 gün 24 saat makinalarla sırtüstü bir yaşam sürüyor. 10 yaşındaki Muhammed isimli evlatlarını beyin tümöründen kaybettiği öğrenildi.

Bursa'da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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