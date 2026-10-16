Bursa'da telefonla konuşan kadına kapkaç! 2 şüpheli motosikletteki çiziklerden yakalandı

Bursa'da yolda yürürken telefonla konuşan kadının cep telefonunu çalan motosikletli 2 şüpheli, polisin 48 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Plakası bulunmayan çalıntı motosikletin kasasındaki çizgilerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin toplam 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa’da yolda yürüdüğü sırada telefonla konuşan kadının elindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 48 saatlik takibiyle yakalandı. Şüphelilerin kapkaçta kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. İki şüpheli tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde yaşandı. Yolda yürürken telefonla konuşan kadının yanına motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının ihbarı sonrasında Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bursada telefonla konuşan kadının telefonunu çaldılar

MOTOSİKLETİN ÇİZGİLERİNDEN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını yaklaşık 48 saat boyunca inceleyen ekipler, plakası olmayan motosikletin kasasındaki çizgilerden yola çıkarak şüphelileri belirledi. Polisin yaptığı operasyonla T.T. ve E.K. adlı şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı motosiklet üstünde yapılan sorgulamada, aracın başka bir olayda çalındığı tespit edildi. Şüphelilerden T.T.’nin 21, E.K.’nin ise 7 suç kaydı olduğu belirtildi. Kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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