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Bursa'da yat üretim fabrikasında yangın! Alevle göğe yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da yat üretim fabrikasında yangın! Alevle göğe yükseldi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine'nin Orhangazi'deki fabrikasında yangın çıktı. Yangına 20 itfaiye aracı ve 70 personelle müdahale sürüyor.

Bu sabah saat 07.30 sıralarında Sirena Marine'nin Yalova-Bursa karayolu üzerinde bulunan fabrikasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa süre önce ek tesis yapan fabrikanın eski binasındaki yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Türkiye'nin marka teknelerinin üretilip birçok ülkeye pazarlandığı fabrikadaki yangına AFAD ekipleri, 20 itfaiye aracı ve 70 personel müdahale ediyor.

Depo kısmındaki yangının fabrikaya sıçramadan söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Bursa'da yat üretim fabrikasında yangın! Alevle göğe yükseldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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