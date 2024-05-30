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Bursa'dan kan donduran olay! Engelli oğlunu banyoda öldüren anne intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;dan kan donduran olay! Engelli oğlunu banyoda öldüren anne intihar etti
Bursa, Aile Dramı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da bir kadın engelli olduğu öğrenilen oğlunu banyoda öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Çığlık seslerini duyan komşular durumu yetkililere haber verdi. Eve gelen polisler engelli gencin cesedi ve kanlar içinde kalan anne ile karşılaştı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korkunç olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı.

ENGELLİ OĞLUNU BANYODA ÖLDÜRDÜ

Ümran Ö. (53) isimli kadın engelli olduğu öğrenilen oğlu Yusuf Hakan Ö'yü (31) banyoda kesici aletle öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

SESİ DUYAN KOMŞULAR POLİS ARADI

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. Eve giren ekipler, Yusuf Hakan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'dan kan donduran olay! Engelli oğlunu banyoda öldüren anne intihar etti - 1. Resim

İNTİHAR EDEN ANNE HASTANEDE ÖLDÜ

Ümran Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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