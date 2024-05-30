Bursa'dan kan donduran olay! Engelli oğlunu banyoda öldüren anne intihar etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2024 04:41 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 05:02 - Güncelleme:

Bursa, Aile Dramı, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bursa'da bir kadın engelli olduğu öğrenilen oğlunu banyoda öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Çığlık seslerini duyan komşular durumu yetkililere haber verdi. Eve gelen polisler engelli gencin cesedi ve kanlar içinde kalan anne ile karşılaştı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.