Büyük Birlik Partisi başkan adayına silahlı saldırı, aracına kurşun yağdırdılar

Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Yüksel saldırı sonrası yaptığı açıklamada, yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi D-400 karayolu Mezarlık Kavşağı yakınlarında yaşandı. Aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

3 EL ATEŞ EDİLDİ

Zanlılar 3 el ateş açtı, mermilerden biri araca isabet etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı. Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel ise konu ile ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

VAHDETTİN YÜKSEL'DEN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.