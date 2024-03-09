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Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı
Son Dakika, Haber, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Yeniden Refah Partisi’nin seçim irtibat bürosu önündeki aracına silahlı saldırı düzenlendi. Araca 3 mermi isabet etti.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışmaları sırasında yaşanan silahlı saldırı gündemde sıcaklığını korurken bu kez Yeniden Refah Partisi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu araca 3 mermi isabet etti. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

YRP SEÇİM ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Yeniden Refah Partisi'nin Arnavutköy Hadımköy’deki seçim irtibat bürosu önündeki araca saldırıya uğradı. Olay, Yeniden Refah Partisi’nin Hadımköy Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat bürosu önünde yaşandı.

Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı - 1. Resim

İddiaya göre, büro önünde park halinde bulunan seçim anons aracına sürücüsü içindeyken kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından art arda silahla ateş edildi. Mermilerden 3’ü aracın ön camına isabet etti. 

Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı - 2. Resim

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine irtibat bürosu önüne polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı - 3. Resim

Olayla ilgili konuşan Yeniden Refah Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı ve ilçe belediye başkan adayı Abdulrezzak İlbeyi, "Yapan için birilerini söylesek haksızlık etmiş oluruz. Şiddetle kınıyoruz. Sevindiğimiz taraf, şoför koltuğunda bulunan arkadaşımıza zarar gelmemesidir” dedi.

Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı - 4. Resim

Saldırı sırasında araçta bulunan sürücü Levent Selçuk ise, "Ne olduğunu anlayana kadar indim karşı bölgeden bir şahıs gördüm ama seçemedim. Kınıyoruz, böyle bir şey olmaması gerekiyor. 3 el sıktı” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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