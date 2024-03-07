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Haberler > Politika > Akşener'in seçim çalışmasında arbede! İyi Parti ve YRP'liler arasında yumruklar havada uçuştu

Akşener'in seçim çalışmasında arbede! İyi Parti ve YRP'liler arasında yumruklar havada uçuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere sayılı günler kala sahada çalışmalarını sürdüren partililer arasında tansiyon giderek yükseliyor. İyi Parti lideri Akşener'in esnaf ziyareti sırasında partililer ile Yeniden Refah Partisi mensupları arasında pankart krizi yaşandı. Çıkan arbedede yumruklar havada uçuştu.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Yerel seçimler 23 gün kala sahada tansiyon yükseliyor. Bugün İstanbul Kartal'da seçim çalışmalarını yürüten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede çıktı. İyi Partililer ile Yeniden Refah Partisi mensupları arasında yaşanan pankart krizinde yumruklar havada uçuştu.

İYİ PARTİ VE YRP ARASINDA PANKART KRİZİ

Kartal’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında iddiaya göre, Yeniden Refah Partili bir vatandaş pankart açmak istedi.

Akşener'in seçim çalışmasında arbede! İyi Parti ve YRP'liler arasında yumruklar havada uçuştu - 1. Resim

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine İYİ Partililer tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Akşener'in seçim çalışmasında arbede! İyi Parti ve YRP'liler arasında yumruklar havada uçuştu - 2. Resim

Partililer birbirlerine saldırıp yumruk atmaya çalıştı. Kavgaya dahil olan bazı vatandaşların da pankart açan vatandaşa vurduğu görüldü.

Akşener'in seçim çalışmasında arbede! İyi Parti ve YRP'liler arasında yumruklar havada uçuştu - 3. Resim

POLİS MÜDAHALE EDEREK AYIRDI

Olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Partililerin birbirinden şikayetçi olmadığı, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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