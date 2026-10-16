Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 tutuklama

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 8 şüpheliden 4'ü hakkında ev hapsi, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 4'ü hakkında ev hapsi, 4'ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Harika Akkaya, Murat Koçak, Süleyman Özen ve Mehmet Necati Yağcı tutuklandı.

Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir hakkında ev hapsi kararı verilirken Ali Turan, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Halit Akın hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

SORUŞTURMADA 14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma, Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor. Dosyada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer bilgi ve belgeler değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketinin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği öne sürüldü. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı iddiasına yer verildi. İlgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı ifade edildi.

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ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR LİRAYI AŞTI

MASAK verileri üzerinden yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu bildirildi.

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiği belirtildi.

Ayrıca Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferlerinin de incelemeye alındığı aktarıldı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının banka hesaplarıyla ilişkili şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar tespit edildiği kaydedildi.

ŞİRKETLERE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma dosyasında, Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında da "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığına ilişkin tespitlerin yer aldığı belirtildi.

BAZI ŞÜPHELİLERİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında ilk aşamada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde 4 şüphelinin yurt dışında, bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul'un yurt dışında bulunduğu, Doruk Bulut'un başka bir suçtan cezaevinde olduğu, Fatih Yadoğlu'nun ise firari olarak arandığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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