Çamlıhemşin’de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı 'acil' üssü oldu

Doğu Karadeniz, hafta sonunda yaşanan sel ve heyelanlarla sarsıldı. Özellikle Rize’de, başta önemli turizm merkezleri olmak üzere birçok yerde köprüler ve yollar çökerken, evler su altında kaldı...

Ayder Yaylası'nın da bağlı olduğu Çamlıhemşin’de birçok köy ve yaylaya ise karayoluyla ulaşım dünkü çalışmalar sonrası kısmen açıldı.

Açılmayan noktalara ise 5 askeri helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı.

Rize Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınıyor.

BAKAN URALOĞLU OLAY YERİNDE!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yoluna ilişkin dün yaptığı açıklamada "Ayder'den aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşımızı tahliye ettiler. Eğer ihtiyaç olması durumunda biz buna devam edeceğiz." dedi.