Çamlıhemşin'de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı 'acil' üssü oldu

Çamlıhemşin’de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı 'acil' üssü oldu

Güncelleme:
Çamlıhemşin’de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı &#039;acil&#039; üssü oldu
Sel ve heyelanlarla ağır darbe alan turizmin gözde noktası Çamlıhemşin’de yollar kapanınca ulaşım havadan sağlanmaya başladı. Jandarma ekipleri helikopterlerle bölgeye yardım taşıyor. Çalışmalar sürerken, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu dün Ayder’de 18 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.

Doğu Karadeniz, hafta sonunda yaşanan sel ve heyelanlarla sarsıldı. Özellikle Rize’de, başta önemli turizm merkezleri olmak üzere birçok yerde köprüler ve yollar çökerken, evler su altında kaldı...

Ayder Yaylası'nın da bağlı olduğu Çamlıhemşin’de birçok köy ve yaylaya ise karayoluyla ulaşım dünkü çalışmalar sonrası kısmen açıldı. 

Çamlıhemşin’de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı 'acil' üssü oldu - 1. Resim

Açılmayan noktalara ise 5 askeri helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı.

Rize Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınıyor.

Çamlıhemşin’de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı 'acil' üssü oldu - 2. Resim

BAKAN URALOĞLU OLAY YERİNDE!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Çamlıhemşin’de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı 'acil' üssü oldu - 3. Resim

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yoluna ilişkin dün yaptığı açıklamada "Ayder'den aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşımızı tahliye ettiler. Eğer ihtiyaç olması durumunda biz buna devam edeceğiz." dedi.

 

 

Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22 arttı
