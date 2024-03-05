Çanakkale depremi sonrası Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan açıklama! İstanbul'u tetikler mi?

Çanakkale'de meydana gelen ve tüm Marmara'da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli açıklamalarda bulundu. Görür bu fayda en son meydana gelen depremin 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde olduğunu söyleyerek, "Bölgede böyle görece küçük depremler beklenir" dedi. Ersoy ise "Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi dün akşam şiddetli depremle sarsıldı, deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, saat 21.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, sarsıntının 10.4 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem İstanbul dahil Bursa, Edirne ve Balıkesir gibi illerde de hissedilirken, merkez üssüne yakın olan ve büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, "Kısa süreli bir sarsıntı oldu. Şu anda dışarıda bekliyoruz. Evlere giremiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"BÖYLE GÖRECE KÜÇÜK DEPREMLER BEKLENİR"

Depremin ardından uzman isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken, sosyal medya hesabı üzerinde paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği faya dikkat çekti, son sarsıntının tarihine işaret etti.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle"

"GEMLİK KÖRFEZİ'NDE AKTİVİTE VAR, İZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy ise "Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4-5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı" ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ŞU AN BİLE YIKICI DEPREM HABERİ ALABİLİRSİNİZ"

Deprem Uzmanı Ersoy "Derinlik önemli mi?" sorusuna ise "Tabii, çünkü yer içinde enerji soğurulmadan çıktığında daha fazla hissedersin. Bizim normal seyirde 22-24 bin deprem olması gerekirken bu sene 75 bin deprem oldu. Bunların 50 bin tanesi artçı deprem ve deprem bölgesinde, kalanları ise diğer bölgelerde. Ama bu bile sayı olarak fazla. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; Türkiye'nin her yerinde şu an bile yıkıcı bir deprem haberi alabilirsiniz. Deprem olan bölgelerde en az 2 yıl bu artçıları hissedebiliriz" cevabını verdi.

"DEPREMİN YAKLAŞTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Ersoy "İstanbul'da depremin periyodu 250 yıl mı?" sorusunu "Elbette her şey bağlantılı ama geçmişe bakarak olasılık hesapları yapılıyor. Kıta hareketlerini de ölçüyoruz. Buna göre gerilimin fazla olduğu depremin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama saatini gününü söyleyemeyiz. Şu anda bile büyük bir depremle karşılaşabiliriz. İstanbul için değil de kuzey kol için 250 yıl periyodu konuşulabilir" şeklinde cevapladı.

"'HASAR VERİCİ' OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan depremin ardından TGRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Okan Tüysüz, "Bugün yaşanan deprem sığ bir deprem. İstanbul'a 200 km uzaklıkta ama bu kadar geniş bir alanda hissedilen bir deprem. 4.9'luk deprem hasar verici bir deprem olarak kabul edilmez. Ancak çok kötü yapılmış yapılarda, tuğla ve briket halindeki binalarda hasar meydana gelebilir. Can kaybına yol açmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Tüysüz, depremin İstanbul'da beklenen Marmara depremiyle alakalı olmadığını belirterek, "Marmara'da beklenen deprem Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey kolu üzerinde. İstanbul Yeşilköy'e 8-9 km uzaklıkta, Marmara Denizi içerisinde olan Adaların önünden geçen bir fayda bekliyoruz. Ama bugünkü deprem ise Bandırma'dan geçen Gönen'den Yenice'ye uzanan fay hattında meydana geldi. Bu iki fay farklı kollarda dolayısıyla birbirini etkilemesi söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.