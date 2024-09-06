Çanakkale'de araç mısır tarlasına uçtu, anne kız canından oldu

Çanakkale Ezine'deki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki mısır tarlasına daldı. Kazada sürücü Ünzile Alacaoğlu (35) olay yerinde, annesi Gülten Yalçıntepe (60) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar iki otomobil çarpıştı! Kardeşler hayatını kaybetti, yaralılar var...

Afyonkarahisar iki otomobil çarpıştı! Kardeşler hayatını kaybetti, yaralılar var...

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bayramiç-Ezine Karayolu üzerinde meydana geldi. Ezine'ye doğru seyir halinde olan Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki otomobil Kızılköy mevkiinde yoldan çıkarak sulama kanalı üzerinden mısır tarlasına uçtu.

ANNE VE KIZI ÖLDÜ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlıkçılar Ünzile Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.