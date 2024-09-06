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Tunceli'de korkunç kaza! 4 kişilik ailenin bulunduğu araç baraj gölüne daldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tunceli&#039;de korkunç kaza! 4 kişilik ailenin bulunduğu araç baraj gölüne daldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölüne uçtu. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı.


Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölüne uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarken, diğer kişiler ise kurtarma botu ile güvenli bölgeye alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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