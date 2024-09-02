Eskişehir'de polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var

Eskişehir’de etkinlikte görevli polisleri taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 14'ü polis olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minübüs kaza yaptı, yaralılar var

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minübüs kaza yaptı, yaralılar var

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.

Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

14 POLİS YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.