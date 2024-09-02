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Eskişehir'de polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir&#039;de polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de etkinlikte görevli polisleri taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 14'ü polis olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.

Eskişehir'de polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

Eskişehir'de polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

14 POLİS YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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