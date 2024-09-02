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Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minübüs kaza yaptı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ordu&#039;da fındık işçilerini taşıyan minübüs kaza yaptı, yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da sezonu tamamlayan fındık işçilerini Batman'a taşıyan minibüs Muş'ta kaza yaptı.

Muş-Bitlis Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 72 ABR 674 plakalı minibüs, iddialara göre park halinde ki DO ES 2017 yabancı plakalı otomobile çarpması ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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