Samsun'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Eylül 2024 06:49 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 06:53 - Güncelleme:

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Samsun'da meydana gelen zincirleme kazada 3 araç ve 1 motosiklet birbirine girdi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.