Samsun'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da meydana gelen zincirleme kazada 3 araç ve 1 motosiklet birbirine girdi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu 49. kilometresi Acıklı mevkiinde yaşandı. Kubilay Şahin idaresindeki kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan Özcan Talha Z. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşıya geçip karşı yoldan gelen Hayri Y.'nin kullandığı otomobil ve Murat S. kamyonet ile çarpıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araç sürücüleri Hayri Y., Kubilay Şahin, motosiklet sürücüsü Özcan Talha Z. ile Derya Y., Murat S., Uğur Y., Umut Y. ve Serkan T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Kubilay Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı