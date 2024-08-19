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Bolu Dağı'nda can pazarı! Zincirleme kazada sürücü yanarak can verdi: Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu Dağı'nda freni boşalan tır, 6 araca çarptı. Zincirleme kaza sonrası tır alev topuna döndü. Feci kazada tır sürücüsü yanarak can verdi. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Kaza sonrası İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nda feci kaza... Freni boşalan tır, 6 araca çarptıktan sonra alev aldı. Zincirleme kaza sonrası alev alan tırın sürücüsü yanarak can verdi. Kazada 7 kişi yaralandı.

BOLU DAĞI'NDA TIR 6 ARACI BİÇTİ

Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde seyreden bir tırın freni boşaldı. D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde 6 araca çarpan tır, cayır cayır yanmaya başladı.  

Bolu Dağı'nda can pazarı! Zincirleme kazada sürücü yanarak can verdi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ARAÇ İÇİNDEN ÇIKAMAYAN ŞOFÖR YANARAK CAN VERDİ

Feci kazada araç içinden çıkamayan tır sürücüsü alevlerin arasında can verdi. 

Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Bolu Dağı'nda can pazarı! Zincirleme kazada sürücü yanarak can verdi: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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