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Kastamonu'da feci kaza! Metrelerce sürüklenen araç takla atarak durdu, 5 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu&#039;da feci kaza! Metrelerce sürüklenen araç takla atarak durdu, 5 kişi hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce sürüklendikten sonra takla attı. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Araç karayolu Aşağı Diphan mevkiinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Metrelerce sürüklendikten sonra duran arabada sürücüsü ile M.B., N.B., H.B. ve M.B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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