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Feci kazada ölen Baran Bülgen'in amcası konuştu: Bu bir cinayet

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada ölen Baran Bülgen&#039;in amcası konuştu: Bu bir cinayet

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Seyhan'da annesi ve teyzesiyle birlikte evlerinin önünde otururken araba çarpması sonucu ölen 8 yaşındaki Baran Bülgen'in amcası kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sürücünün alkollü olduğunu ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini iddia eden amca Salih Bülgen "Bu kaza değil, cinayet" dedi.

Adana Seyhan'da yaşanan bir kaza, herkesin yüreklerini dağladı. İlçeye bağlı Ova Mahallesi, 44002 Sokak'ta kontrolden çıkan bir araç, apartman önünde oturan kadınlara çarptı. 8 yaşındaki Baran Bülgen hayatını kaybederken annesi Zozan Bülgen (41), teyzesi Perihan Bülgen (38) ve komşularının kızı Büşra Tan yaralandı.

Feci kazada ölen Baran Bülgen'in amcası konuştu: Bu bir cinayet - 1. Resim

BARAN'A SON VEDA

Olayı duyan küçük Baran'ın yakınları şoförü ve yanındaki 3 kişiyi linç etmek istedi. Polis, şahısları güçlükle bölgeden uzaklaştırdı. Bunun ardından kalabalık, sürücünün aracına taş ve sopalarla zarar verdi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken çocuğun cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.

Feci kazada ölen Baran Bülgen'in amcası konuştu: Bu bir cinayet - 2. Resim

"ARAÇTAN ESRAR ÇIKTI"

Baran'ın amcası Salih Bülgen, taziye evinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Amca Bülgen "Sürücü alkollüydü. Yanında 2 kadın vardı. Araçtan esrar da çıktı. Hepsi gerekli cezayı almalı. Bu bir kaza değil, cinayet" dedi.

Feci kazada ölen Baran Bülgen'in amcası konuştu: Bu bir cinayet - 3. Resim

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Zozan ve Perihan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Salih Bülgen "Yeğenimin annesinin beli kırıldı. Hepsi hala hastanede, cenazeye dahi katılamadılar” diye konuştu.

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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