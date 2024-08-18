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Nevşehir'de korkunç kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nevşehir&#039;de korkunç kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de otomobil tıra arkadan çarptı, korkunç kazada 2 kişi ölürken 3 kişi ise ağır yaralandı.

Nevşehir Emek Mahallesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Üsdat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda Arda Çölyen'in kullandığı otomobil, sürücüsü tespit edilemeyen tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Arda Çölyen ve araçta yolcu olarak bulunan Ayberk Çölyen hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de korkunç kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Nevşehir-Aksaray karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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