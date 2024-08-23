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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Afyonkarahisar&#039;da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü tır devrildi.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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