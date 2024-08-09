Ankara'da zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasının ardından başkentte 20 aracın karıştığı zincirleme bir kaza daha meydana geldi.

Ankara'daki otobüs kazasında kahreden detay! Damat perişan... Bir ay sonra düğünleri vardı

Ankara'daki otobüs kazasında kahreden detay! Damat perişan... Bir ay sonra düğünleri vardı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir yolcu otobüsü köprü ayağına çarpmış kazada 9 kişi ölmüş 27 kişi yaralanmıştı. Acı kazanın ardından Ankara'da zincirleme bir kaza daha meydana geldi. Yağmur sonrası 20 araç birbirine girdi.

BAŞKENT'TE ZİNCİRLEME KAZA

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Kayadibi mevkiinde hafif şekilde yağan yağmur D-200 karayolunun kayganlaşmasına neden oldu. Araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı yolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

20 ARAÇ BİR BİRİNE GİRDİ, UCUZ ATLATILDI

Kazada 5 araç yoldan çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.