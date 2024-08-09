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Ankara'daki otobüs kazasında kahreden detay! Damat perişan... Bir ay sonra düğünleri vardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da can pazarının yaşandığı otobüs kazasında kahreden detay ortaya çıktı. Kazada ölen Suna Yaşar'ın nişanlı olduğu öğrenildi. Yaşar'ın dayısı İsmail Bayram, "Bir ay sonra düğünleri vardı. Damatta perişan, haberi alır almaz yolda geliyor” dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 9 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı olayın ardından kahreden detay ortaya çıktı. Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu. Kazada ölen Suna Yaşar'ın nişanlı olduğu ve bir ay sonra düğünü olduğu öğrenildi. 

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Polatlı’da meydana gelen otobüs kazasında yakınlarının ölüm haberini alan vatandaşlar, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Merkezi’nin önüne geldi. Bazı vatandaşlar, aldıkları acı haber nedeniyle fenalık geçirerek bayıldı. Gözyaşlarına boğulan kadınlar ise ağıt yaktı.

Ankara'daki otobüs kazasında kahreden detay! Damat perişan... Bir ay sonra düğünleri vardı - 1. Resim

"NİŞANLIYDI, BİR AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI"

Kazada ablası Fevzile Baydar’ı ve yeğeni Şuna Yaşar’ı kaybeden İsmail Bayram, İHA muhabirine yaptığı açıklamada vefat haberini internet üzerinden aldıklarını belirtti. Ablasının kızı Şuna Yaşar ile beraber öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlunu bıraktığını ifade eden Baydar, “Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı. Damatta perişan, haberi alır almaz yolda geliyor” dedi.

"OTOBÜSÜN ARKASINDA ARABAMLA SEYAHAT EDERKEN DENK GELDİM"

Kazada yengesi ve dayısının kızını kaybeden bir vatandaş ise, “Ben kendim olay esnasında oradaydım. Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim. Ağrı arabası olduğu için bekledim yolda, sonra vefat haberini duydum. Acı hepimizin acısı. Türkiye’nin acısı” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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