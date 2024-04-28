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Tarım işçilerine gece seyahat yasak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarım işçilerine gece seyahat yasak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım işçilerinin güvenliği için iller arasında seyahat saatlerine saat sınırlaması getirildi.

ESMA ALTIN ANKARA -  Mevsimlik tarım işçilerini, yolculuklarının daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, iller arasında taşıyan kara yolu araçlarının seyahat saatlerine saat sınırlaması getirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre, işçileri taşıyan kara yolu araçları, 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmayacak.

Yine, göç alan ve göç veren yerler arasındaki trafik denetimleri arttırılacak. İşçilerin çalıştığı yerlerde, valiliklerin koordinesinde, iklime uyumlu, fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli altyapısı ve üstyapısı bulunan ortak kullanım alanları oluşturulacak.

İşçi ve ailelerinin her türlü hastalıklara karşı aşı ile sağlık taramaları periyodik yürütülecek. Bu amaçla yeterli sayıda personel istihdam edilecek. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları için de eğitim verilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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