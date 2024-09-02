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Burdur'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Burdur&#039;da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Feci kaza, sat 23.30 sıralarında Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyü Yeşildere-Çameli karayolunda meydana geldi. Denizli'nin Çameli ilçesine doğru seyir halinde olan Soner K.(43) idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.

Burdur'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Soner K., araçta yolcu olarak bulunan Fikret K.(60), Ramazan D.(52) ve Önder Konuk(46) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Önder Konuk'un hayatını kaybettiği belirlenirken diğer üç yaralı ilk müdahalelerin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Önder Konuk'un cenazesi ise morga götürülürken şarampole düşen otomobil çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incelme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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