Vedat Milor trafik kazası geçirdi!
Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı
Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada can kaybı olmazken Milor, sosyal medya hesabından kazanın fotoğraflarını paylaşarak "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi” ifadelerini kullandı.
Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, kaza yaptı. Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı.
Kazada can kaybı olmazken Milor, sosyal medya hesabından kazanın fotoğraflarını paylaşarak açıklama yaptı.
X'ten açıklama yapan ünlü isim, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı