Vedat Milor trafik kazası geçirdi!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Eylül 2024 17:14 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 17:25 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı

Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada can kaybı olmazken Milor, sosyal medya hesabından kazanın fotoğraflarını paylaşarak "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi” ifadelerini kullandı.