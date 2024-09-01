İlyas Salman'ın öldüğü iddia edilmişti! Açıklama geldi

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman büyük tepki çeken oyuncu İlyas Salman, hayatını kaybettiği yönündeki iddialara cevap verdi.

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Oyuncu İlyas Salman'ın öldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada sıkça dile getirildi. Sosyal medyada ve birkaç haber sitesinde İlyas Salman’ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Özellikle X platformunda gündem olan iddiaların ardından Salman'dan da cevap geldi. Paylaşımlara tepki gösteren Salman, “Beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluşturun da şu kızcağız bulunsun artık" ifadelerini kullandı. Salman, ayrıca paylaşımının devamında Diyarbakır’da kaybolan Narin’i hatırlattı.

Salman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar."

İLYAS SALMAN'IN VASİYETİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İlyas Salman geçtiğimiz yıllarda vasiyetini açıklamış ve sözleri tepki çekmişti. Salman vasiyeti hakkında şunları ifade etmişti:

"Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim."

Salman, ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif'ini kastederek skandal sözlere imza atmıştı:

''Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu. En güzel kıl sevgilimizin kılı, o da yemeğimize düşse midemiz bulanıyor. Yeter ki kıl yerine akıl olsun. Sevgili İsrail saçlı arkadaşımız aklıyla yönetiyor burayı, ben ona sonuna kadar saygıyla önünde eğiliyorum. Ben herkesin önünde eğilmem, bakın Ömer’in önünde eğilmem, Osman’ın önünde eğilmem. Kim ne derse desin umrumda değil."