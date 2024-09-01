'Eşkıya' ve 'Her Şey Çok Güzel Olacak' restore edildi! Yeniden vizyona giriyorlar

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında bulunan "Eşkıya" ve "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmleri görüntü kalitesi artırılmış haliyle yeniden vizyona girecek.

Türk sinemasına damgasını vurmuş klasik filmlerden Eşkıya ve Her Şey Çok Güzel Olacak, Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilip, yeniden sinema perdesine hazır hale getirildi.

Dağıtımını CJ ENM'in üstlendiği filmler Taff Pictures tarafından 6 Eylül'den itibaren yeniden sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrol oynadığı 1996 yapımı "Eşkıya", 2 milyon 600 bin kişilik izlenme oranıyla döneminin rekoruna imza attı.

Cem Yılmaz'ın ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyan "Her Şey Çok Güzel Olacak" ise diyalogları ve müzikleri ile bugün en çok hatırlanan filmler arasında yer alıyor.