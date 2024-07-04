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Cem Yılmaz teknesini rekor fiyata sattı! Duyanların ağzı açık kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Gazetemagazin
- Güncelleme:
Cem Yılmaz teknesini rekor fiyata sattı! Duyanların ağzı açık kaldı
Yat, Haber

Magazin Haberleri  / Gazetemagazin

Girdiği polemikler ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz bu kez lüks teknesi Samatya ile adından söz ettirdi. Ünlü komedyen 2017 yılında 9 milyon TL'ye aldığı lüks teknesini 55 milyon TL’ye sattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz bu kez lüks teknesi ile adından söz ettirdi.

Cem Yılmaz teknesini rekor fiyata sattı! Duyanların ağzı açık kaldı - 1. Resim

Yılmaz, 2017’de aldığı 20 metre uzunluğundaki teknesi için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödemişti.

Cem Yılmaz teknesini rekor fiyata sattı! Duyanların ağzı açık kaldı - 2. Resim

RAKAM DUYANLARIN DUDAKLARINI UÇUKLATTI

Yılmaz, son iki yatına Samatya ismini koymuştu. Ünlü komedyen, adeta ev gibi olan yatında birçok ünlü ismi ağırlamıştı. Yılmaz bu kadar anısı olan tekneyi 55 milyon TL’ye satarken rakam duyanların dudaklarını uçuklattı.


Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Gazetemagazin
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