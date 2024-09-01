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Sandık Kokusu’na Yasak Elma'dan transfer

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Sandık Kokusu’na Yasak Elma&#039;dan transfer

Magazin Haberleri

Çarşamba akşamlarına damga vuran Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Yasak Elma dizisindeki rolüyle hafızlara kazınan Nesrin Cavadzade katıldı.

Sandık Kokusu dizisi yeni sezonu 18 Eylül’de açıyor. Çarşamba akşamları yayınlanacak olan diziye yeni bir isim katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen Nesrin Cavadzade “Sandık Kokusu” dizisiyle anlaştı.

Sandık Kokusu’na Yasak Elma'dan transfer - 1. Resim

Oyuncu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı Sandık Kokusu’nun çok konuşulacak yeni karakteri Ayça’yla seyirci karşısına çıkacak.

Sandık Kokusu’na Yasak Elma'dan transfer - 2. Resim

SANDIK KOKUSU’NUN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Show TV’de yayınlanan Sandık Kokusu dizisi yeni sezonuyla yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
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