İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.
D-100 kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan ve içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış sebebiyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
YAN DÖNEN OTOBÜS YOLU KAPATTI
Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.
BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı