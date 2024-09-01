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İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

D-100 kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan ve içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış sebebiyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

YAN DÖNEN OTOBÜS YOLU KAPATTI

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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