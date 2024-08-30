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İstanbul'da ölümlü metrobüs faciasında 5 kişi tutuklandı

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İstanbul&#039;da ölümlü metrobüs faciasında 5 kişi tutuklandı

Gündem Haberleri

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs, karşı şeritten gelen diğer metrobüse çarpmıştı. Yaşanan faciada 1 kişi ölmüş, 53 kişi ise yaralanmıştı. Kaza için yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheliden 5 kişi tutuklandı.

Küçükçekmece'deki yol çalışmaları sırasında metrobüs karşıdan gelen diğer bir metrobüse çarpmış, feci kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti. 2'si ağır 53 kişi yaralanırken, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2'si metrobüs şoförü olmak üzere aralarında komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

ŞOFÖR VE DENETİM AMİRİ DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında  8 şüpheliden 5'i, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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