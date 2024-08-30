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Metrobüste ölümlü kaza sonrası İBB yeni önlem aldı

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Metrobüste ölümlü kaza sonrası İBB yeni önlem aldı

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İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs, karşı şeritten gelen diğer metrobüse çarpmıştı. Yaşanan faciada 1 kişi ölmüş, 53 kişi ise yaralanmıştı. Ölümlü kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni önlem aldı.

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı. Ölümlü kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan yeni tedbirler görüntülendi.

Metrobüste ölümlü kaza sonrası İBB yeni önlem aldı - 1. Resim

İBB'DEN KAZA SONRASI TEDBİR

İBB tarafından bölgedeki personel sayısında artışa gidildi. 

Metrobüste ölümlü kaza sonrası İBB yeni önlem aldı - 2. Resim

Aynı zamanda İBB'nin metrobüs yoluna ışıklı ikaz tabelası yerleştirdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'deki yol çalışmaları sırasında  metrobüs karşıdan gelen diğer bir metrobüse çarpmış, feci kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti. 2'si ağır 53 kişi yaralanırken, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edildi. Olayla ilgili 2'si metrobüs şoförü olmak üzere komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
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