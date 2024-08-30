Metrobüs kazasının 1 dakika öncesine ait görüntüler ortaya çıktı! Diğer sürücüler yan yola geçmiş

Metrobüs kazasının 1 dakika öncesine ait görüntüler Türkiye gündemine oturdu. Metrobüs sürücüsü yol çalışmasına ait bir uyarının bulunmadığını söylemişti. Ortaya çıkan görüntülerde, kendisinden önce aynı yerden geçen sürücülerin yan yola geçtiği görüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var | Ön rapor açıklandı

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var | Ön rapor açıklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

Çıkan ön raporda metrobüs sürücüsünün çalışmanın olduğu yerden önceki bölmeyi fark etmediği bu yüzden de dönüş yapmayarak kazaya neden olduğu belirtilmişti.

METROBÜS KAZASININ ÖNCESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün kazasından 1 dakika öncesine ait görüntüler paylaşıldı.

Kaza yapan sürücüden önceki metrobüs sürücülerinin çalışma nedeniyle açılan bölgeyi fark edin yan yola giriş yaptığı görüldü.

Orta çıkan metrobüs kazasının görüntüleri gündem oldu.

İBB'DEN METROBÜS KAZASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yazılı açıklama yaptı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 metrobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "29 Ağustos 2024 Perşembe günü, Metrobüs Hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır. İlk incelemelere göre kaza sebebinin; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir. Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır. Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.