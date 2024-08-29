Metrobüs kazasında ölen Ferhat Uçar'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde fenalık geçirdi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin Ferhat Genç olduğu açıklanmıştı. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na giden yakınları sinir krizi geçirdi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişinin yaralandığı kaza Türkiye gündemine oturdu.
ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Metrobüs kazasının ardından birçok kişi hastaneye kaldırıldı. Ferhat Uçar'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Uçar’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Hayatını kaybeden Ferhat Uçar’ın cenazesini almaya gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Burada yapılan işlemlerin ardından Uçar’ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı