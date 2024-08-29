Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Metrobüs kazasında ölen Ferhat Uçar'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde fenalık geçirdi

Metrobüs kazasında ölen Ferhat Uçar'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde fenalık geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin Ferhat Genç olduğu açıklanmıştı. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na giden yakınları sinir krizi geçirdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişinin yaralandığı kaza Türkiye gündemine oturdu.

Metrobüs kazasında ölen Ferhat Uçar'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde fenalık geçirdi - 1. Resim

ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Metrobüs kazasının ardından birçok kişi hastaneye kaldırıldı. Ferhat Uçar'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Uçar’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hayatını kaybeden Ferhat Uçar’ın cenazesini almaya gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Burada yapılan işlemlerin ardından Uçar’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Metrobüs kazasında ölen Ferhat Uçar'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde fenalık geçirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdüHerkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Numan Kurtulmuş, Kızılay Başkanı Yılmaz'ı kabul etti - GündemNuman Kurtulmuş, Kızılay Başkanı Yılmaz'ı kabul ettiKalkınma Yolu Projesi'nde son durum... Bakan Uraloğlu: Asya ile Avrupa arasında seyahat süresini azaltacağız - Gündem"Asya ile Avrupa arasında seyahat süresini azaltacağız"Elektrikli bisiklet denize uçtu! 3 kişi yaralandı - GündemElektrikli bisiklet denize uçtu! Yaralılar varBüyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - GündemBüyükelçilerden Erdoğan'a güven mektubuAmasya'da korkutan anlar! İki çocuk hortumun içinde kaldı - GündemÇocuklar ne olduğunu anlayamadan etrafını sardıArazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var - GündemArazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...