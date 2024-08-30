Küçükçekmece'deki metrobüs kazası nedeniyle gözatlına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece'de dün meydana gelen metrobüs kazasında 4 kişi gözaltına alınmıştı. Kazayı yapan metrobüs sürücüsü ve 1 denetim amiri ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye'yi şoka uğratadan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var | Ön rapor açıklandı

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var | Ön rapor açıklandı

Küçükçekmece'de Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kaza yaptı. Dün meydana gelen metrobüs kazasında Ferhat Uçar hayatını kaybetmişti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan 2 metrobüs sürücüsü ve 2 denetim amiri yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kazanın ardından ifadeleri alınan 4 kişinin işlemlerinin tamamlanması beklendi.

Çıkan ön raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

METROBÜS KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayın en net şekilde nasıl yaşandığını aktaran görüntülerde metrobüsün birden bire yön değiştirmesi dikkat çekti.

Metrobüs sürücüsünün viraj sonrasında karşısında yol aracını görmesiyle direksiyonu kırması bir oldu. Sürücünün bu hamlesiyle metrobüs, karşıdan gelen başka bir metrobüse yandan çarptı.