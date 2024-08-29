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İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde metrobüs kazası meydana geldi. Zincirleme kazada 10 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde metrobüs kazası gerçekleşti. Meydana gelen zincirleme kazada yaralıların olduğu belirtildi.

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

10 YARALI 3'Ü AĞIR

Olay yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Detaylar gelecek...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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