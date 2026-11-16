Avrupa'nın hesabını ASELSAN değiştirebilir! Politico Türkiye'nin yeni kozunu yazdı

Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" (Avrupa Malı) politikasıyla Türk savunma şirketlerine yönelik kısıtlamaları tartışılırken, ABD merkezli, Politico ASELSAN'ın Avrupa pazarındaki yükselişini gündeme taşıdı. Rusya tehdidi karşısında hızla silahlanmak isteyen NATO ülkelerinin Türkiye ile iş birliğine yöneldiğini aktaran Politico'ya konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Birçok Avrupa ülkesi çözümlerimizi, kapasitemizi, performansımızı, fiyatlarımızı ve teslimat takvimimizi tecrübe etti" dedi.

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Avrupa Birliği'nin savunma sanayiinde Türk şirketlerine yönelik kısıtlamaları tartışılırken, Türkiye'nin geliştirdiği sistemlerin üretim kapasitesi, teslimat hızı ve maliyet avantajı uluslararası basının gündemine taşındı.

ABD merkezli Politico Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle silahlanma sürecini hızlandıran Avrupa ülkelerinin, AB'nin "Made in Europe" politikası ile acil savunma ihtiyaçları arasında kaldığını yazdı.

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AVRUPA'NIN 'YERLİ MALI' DUVARI, RUS KORKUSU KARŞISINDA ÇÖKÜYOR!"

Fransa'nın Villepinte kentinde düzenlenen Euronaval savunma fuarında Politico 'ya konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Avrupa ülkelerinin güvenlik ihtiyaçları ve savunma sanayiindeki iş birliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin savunma alımlarında Avrupa menşeli ürünlere öncelik veren yaklaşımını değerlendiren Akyol, şöyle konuştu:

Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan NATO müttefikimiz birçok ülke, Made in Europe gibi sınırlamalar yerine iş birliğini destekliyor.

Savunma sanayiinin yalnızca ticari ilişkilerden ibaret olmadığını ifade eden Akyol, "Savunma sanayii geleneksel bir iş değildir. Çatışma zamanlarında iş birliğinin sembolüdür" dedi.

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RUSYA TEHDİDİ AVRUPA'NIN SİLAH TALEBİNİ ARTIRIYOR

Politico'nun haberinde, özellikle NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerin Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle savunma sistemlerini hızla güçlendirmeye çalıştığı aktarıldı.

Akyol, Avrupa ülkelerinin önceliklerine ilişkin şöyle konuştu:

"Bu bölgedeki birçok ulusun asıl hedefi NATO dışı tehditlerden korunmaktır."

Akyol, söz konusu ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için zamanla yarıştığını belirterek, "Bu kabiliyetleri olabildiğince çabuk elde etmeye çalışıyorlar" şeklinde dile getirdi.

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Haberde görüşlerine yer verilen Batı Avrupalı bir savunma sanayii yetkilisi ise "Rusya sınırına yakın uluslar dehşet içinde; hemen ekipman istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ASELSAN'DAN 4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Politico. Türkiye'nin geçmişte karşılaştığı silah ambargolarının ardından yerli savunma üretimine ağırlık verdiğini ve Türk savunma şirketlerinin uluslararası pazardaki faaliyetlerini genişlettiğini yazdı.

Radar, elektronik harp, hava savunma, insansız hava araçlarına karşı sistemler ve sonar teknolojileri geliştiren ASELSAN, üretim kapasitesini artırmak için 4 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma programının ana yüklenicilerinden biri olan şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 151 milyar liraya çıkardı.

ASELSAN'ın sipariş birikimi ise 30 milyar dolara ulaştı.

POLONYA VE ROMANYA'DA TÜRK SAVUNMA SİSTEMLERİ

Türk savunma sanayiinin Avrupa'daki faaliyetlerine de yer veren POLITICO, Polonya'nın ASELSAN ile 410 milyon dolarlık elektronik harp anlaşması imzaladığını hatırlattı.

Romanya'nın en yeni savaş gemisinde de ASELSAN radarlarının kullanıldığı aktarıldı.

ASELSAN'ın Batı Avrupa'daki varlığını artırmak istediğini belirten Akyol, Türk savunma şirketlerinin sunduğu avantajlara ilişkin şöyle konuştu:

"Birçok Avrupa ülkesi çözümlerimizi, kapasitemizi, performansımızı, fiyatlandırmamızı ve zamanlamamızı deneyimledi. Türkiye ve Türk şirketleriyle iş birliğinin faydasını biliyorlar."

Akyol, bu ülkelerin Türk savunma şirketlerine yönelik kısıtlamalar konusunda ise "Bu tür sınırlamaları desteklemiyorlar" dedi.

AB'NİN SAVUNMA KISITLAMALARI

Avrupa Birliği'nin 150 milyar euroluk SAFE savunma finansman programı, Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin programa katılımına belirli sınırlamalar getiriyor.

Program kapsamında finanse edilen savunma ürünlerinde bileşen maliyetlerinin en az yüzde 65'inin belirlenen Avrupa bölgesinden karşılanması gerekiyor. Türkiye dahil diğer üçüncü ülkelerden sağlanan bileşenlerin payı ise genel kural olarak yüzde 35 ile sınırlandırılıyor.

AB'nin Avrupa menşeli ürünlere öncelik verme yaklaşımını eleştiren Akyol, söz konusu kuralları "Rekabeti azaltma veya rekabetçi yapılara karşı sınırları kapatma yöntemi" olarak tasvir etti.

Akyol, bu yaklaşımın uzun vadeli sonuçlarına ilişkin de "Kısa vadede bu yöntemlerin yöneticileri için etkili olacak, ancak uzun vadede ve çatışma zamanlarında iş birliği rekabetten daha iyidir." ifadelerini kullandı.

Politico, Türkiye'nin Avrupa savunma projelerine katılımına yönelik bazı ülkelerin tutumunu da ele alarak, "Yunanistan, Türkiye'nin AB savunma projelerine katılımına karşı çıkarken Fransa da üçüncü ülkelerin AB fonlarına erişiminin sınırlandırılmasını savunuyor" değerlendirmesini paylaştı.

Haberde, Polonya'nın ise Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayii kapasitesine işaret ederek üçüncü ülkelere yönelik kısıtlamaları eleştirdiği aktarıldı.

YUNANİSTAN VE FRANSA'NIN TUTUMU GÜNDEMDE

Türkiye'nin Avrupa savunma projelerine katılımı konusunda AB içinde farklı yaklaşımlar bulunuyor.

Politico, Yunanistan'ın AB Konseyinde Türkiye'nin savunma programlarına katılımına karşı çıktığını, Fransa'nın da üçüncü ülkelerin AB fonlarına erişiminin sınırlandırılmasını savunduğunu aktardı.

Habere göre Paris'in yaklaşımı öncelikle ABD'yi hedef alsa da Türkiye'nin Avrupa savunma pazarındaki faaliyetlerini de etkileyebiliyor.

Türk savunma şirketleri, AB'nin bir sonraki uzun vadeli bütçesinde yer alması planlanan savunma fonlarında da benzer sınırlamalarla karşılaşabilir.

Avrupa Parlamentosunun sanayi komitesi, Avrupa Rekabetçilik Fonu'na ilişkin tutumunu kabul etti. Önerilen düzenleme, güvenlik ve uygunluk koşullarının karşılanması halinde üçüncü ülkelerin ortaklık anlaşmaları yoluyla fona erişebilmesine olanak tanıyor.

Bununla birlikte metinde, AB'nin güvenlik ve savunma çıkarlarına aykırı hareket eden ülkelerden bileşen tedarikine ilişkin kısıtlamalar ile “iyi komşuluk ilişkilerine saygı” koşulu da bulunuyor.

Politico, bu koşulların Türk savunma şirketlerinin Avrupa fonlarına erişimini etkileyebileceğini yazdı.

POLONYA'DAN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE DESTEK

Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin savunma sanayii kapasitesinden yararlanılması gerektiğini savunan ülkeler de bulunuyor.

Politico'nun haberine göre Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Bartosz Grodecki, geçen ay AB savunma programlarında üçüncü ülkelere getirilen sınırlamaları eleştirdi.

Türkiye'yi özellikle örnek gösteren Grodecki, Türk savunma sanayiinin “Çok iyi, bağımsız bir savunma sanayisine” sahip olduğunu söyledi.

Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle silahlanma sürecini hızlandıran Polonya, savunma bütçesinin yarısından fazlasını ağırlıklı olarak Güney Kore ve ABD'den yapılan silah alımlarına ayırıyor.

Haberde, Rusya'ya yakın diğer Avrupa ülkelerinin de benzer şekilde hızlı tedarike öncelik verdiği, bununla birlikte uzun vadede kendi savunma sanayilerini geliştirmeye çalıştığı aktarıldı.

ASELSAN AVRUPA PAZARINDA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

ASELSAN'ın 2026'nın ilk dokuz ayında imzaladığı yeni ihracat sözleşmelerinin değeri yüzde 34 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında 47. sırada bulunan ASELSAN, Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Asya'da da faaliyetlerini sürdürüyor.

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