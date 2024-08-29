İstanbul Başakşehir'de bir İETT şoförü trafikte tartıştığı sürücüye yumruk salladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 15:22 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT şoförü, trafikte otomobil sürücüsüyle tartıştı. Bir anda aracından inen İETT sürücüsü, açık olan camdan uzanarak yumruk salladı.