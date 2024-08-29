İstanbul Başakşehir'de bir İETT şoförü trafikte tartıştığı sürücüye yumruk salladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT şoförü, trafikte otomobil sürücüsüyle tartıştı. Bir anda aracından inen İETT sürücüsü, açık olan camdan uzanarak yumruk salladı.
İstanbul trafiğindeki gerginlik devam ederken bu kez kameralara bir İETT şoförü takıldı. Sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücüye saldırmaya yeltendi.
OTOMOBİLİN CAMINDAN YUMRUK SALLADI
Başakşehir Bahçeşehir’de seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında sabah saatlerinde yol verme tartışması yaşandı.
Şoförler birbiriyle ağız dalaşına girdi. İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Otomobil sürücüsü kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı