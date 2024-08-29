Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Başakşehir'de bir İETT şoförü trafikte tartıştığı sürücüye yumruk salladı

İstanbul Başakşehir'de bir İETT şoförü trafikte tartıştığı sürücüye yumruk salladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Başakşehir&#039;de bir İETT şoförü trafikte tartıştığı sürücüye yumruk salladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT şoförü, trafikte otomobil sürücüsüyle tartıştı. Bir anda aracından inen İETT sürücüsü, açık olan camdan uzanarak yumruk salladı.

İstanbul trafiğindeki gerginlik devam ederken bu kez kameralara bir İETT şoförü takıldı. Sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücüye saldırmaya yeltendi.

İstanbul Başakşehir'de bir İETT şoförü trafikte tartıştığı sürücüye yumruk salladı - 1. Resim

OTOMOBİLİN CAMINDAN YUMRUK SALLADI

Başakşehir Bahçeşehir’de seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında sabah saatlerinde yol verme tartışması yaşandı.

Şoförler birbiriyle ağız dalaşına girdi. İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Otomobil sürücüsü kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı.

İstanbul Başakşehir'de bir İETT şoförü trafikte tartıştığı sürücüye yumruk salladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son 10 yılda transferden en çok para kazanan kulüpler! Ferdi Kadıoğlu imzayı attı liste güncellendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var - GündemArazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar varKayıp Narin'in ağabeyinin kolundaki diş izlerinin sırrı çözüldü! Amca her şeyi anlattı - GündemAğabeyin kolundaki diş izlerinin sırrı çözüldüEtimesgut Belediyesi'nden kovulduklarını iddia eden kişiler Erdal Beşikçioğlu'na tepki gösterdi - GündemHedefte Beşikçioğlu var: "Hani ekmekle oynamayacaktın?"Bitlis'te kedi seven kızın gözüne kene kaçtı - GündemKedi seven kız hastanelik olduİstanbul için art arda uyarı! Cuma ve cumartesi dışarı çıkmayın - Gündemİstanbul için art arda uyarı!Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu için hazırlanan iddianameye tepki: Cesedimi çiğnemeniz lazım - Gündem"Hodri meydan, önce cesedimi çiğneyin"
Sonraki Haber Yükleniyor...