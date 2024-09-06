Afyonkarahisar iki otomobil çarpıştı! Kardeşler hayatını kaybetti, yaralılar var...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 11:01 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı. Feci kazada can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.