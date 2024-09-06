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 Afyonkarahisar iki otomobil çarpıştı! Kardeşler hayatını kaybetti, yaralılar var...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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 Afyonkarahisar iki otomobil çarpıştı! Kardeşler hayatını kaybetti, yaralılar var...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı. Feci kazada can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

 Kaza Sandıklı ilçesinde yaşandı. H.A.'nın (20) kullandığı 03 LH 379 plakalı araba, Yunus Emre Mahallesi'nde, R.K. (38) yönetimindeki 42 AGJ 948 plakalı otomobille çarpıştı.

İKİ KARDEŞ BİRLİKTE CAN VERDİ

Kazada, 03 LH 379 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Emre (27) ile kardeşi Onur Bozkurt (25) hayatını kaybetti. sürücüler ve diğer araçtaki F.B. (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki kardeşin cesetleri, yapılan incelemenin ardından ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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