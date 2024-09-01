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İzmir'de vahşet! Ağabey kardeş bir olup 19 yaşındaki Furkan'ı hayattan kopardılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de vahşet! Ağabey kardeş bir olup 19 yaşındaki Furkan&#039;ı hayattan kopardılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağabey-kardeş ile omuz atma tartışması yüzünden tartışan 19 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay dün ilçede bulunan Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile birlikte parkta bulunan Furkan Can Soyata (19) arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı.

FURKAN'I PARKTA BIÇAKLADILAR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Soyata'yı yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken durumu kritik olan Furkan Can Soyata, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AĞABEY KARDEŞ GÖZALTINDA

S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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