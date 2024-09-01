Kocaeli'de kan donduran cinayet! İstediği durakta inmedi, canından oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde istediği durakta inemediği için şoförle tartışan yolcu, otobüs sahibinin oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, 30 Ağustos Cuma günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Erdal Kara (50) eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı. Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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Fotoğraftaki Erdal Kara

EVİNİ BASIP KURŞUNA DİZDİ!

Yaşananların otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye anlatılmasıyla olay daha da büyüdü. Baba oğul Erdal Kara'nın evine gitti. Kapıya çıkan talihsiz adam Bedirhan K. tarafından pompalı tüfekle kurşuna dizildi.

Fotoğraftaki Bedirhan K.

Kanlar içinde kalan Erdal Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kara'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Karadere Camii'nde kılınan namazın ardından Kestanelik Mezarlığı'nda defnedildi.