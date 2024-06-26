Çanakkale'de deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz- Güncelleme:
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AFAD, Çanakkale Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı haberi ise Çanakkale'den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22.50 sıralarında meydana gelen deprem yerin 15,3 kilometre derinliğinde hissedildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem