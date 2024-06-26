Bingöl'deki depremin ardından Naci Görür'den korkutan sözler: Hiç hoş değil

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, "Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan ve Karlıova-Goynuk arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" dedi.