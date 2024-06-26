Bingöl'deki depremin ardından Naci Görür'den korkutan sözler: Hiç hoş değil
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, "Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan ve Karlıova-Goynuk arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Bingöl-Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"KÜÇÜK DEPREMLER DE OLSA HOŞ DEĞİL"
Korkutan depremin ardından Prof. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Görür, "Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Goynuk (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil, sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi