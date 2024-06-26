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Trafikte korkunç olay! Okul müdür yardımcısı silahla vurularak öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç hayatını kaybetti.

Bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında, Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.

Trafikte korkunç olay! Okul müdür yardımcısı silahla vurularak öldürüldü - 1. Resim

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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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